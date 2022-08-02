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تنسيق الجامعات 2022.. كل ما تريد معرفته عن برنامج هندسة الطاقة بـ"هندسة المطرية"

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:05 م
تنسيق الجامعات 2022.. كل ما تريد معرفته عن برنامج هندسة الطاقة بـ"هندسة المطرية" التعليم العالى ترفع الاستعداد قبل موسم التنسيق
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية، عن برنامج هندسة الطاقة وهو برنامج من برامج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة ويستمر لمدة 160 ساعة.

 من جانبه قال الأستاذ الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية أن أهداف البرنامج تتمثل فى الآتى..

▪️ توفير تعليم عالي الجودة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
▪️تزويد الطلاب بالخلفية النظرية والتطبيقية.
▪️تنمية قدرات الطلاب فى الابتكار والتعلم الذاتي لحل مشاكل الطاقة.
▪️ توفير التدريب العملي للطلاب في تخصصات هندسة الطاقة.
 ▪️تنمية مهارات الاتصال الفعال والقيادة والعمل الجماعي والمنافسة.  
 
ويستطيع خريجى البرنامج العمل فى مجالات عديدة عند اكتمال الدراسة ببرنامج هندسة الطاقة ومنها المجالات الهندسية المرتبطة بإنتاج الطاقة وإداراتها وتخزينها، وجميع الأعمال الإستشارية الميكانيكية، إلى جانب العمل فى توليد الطاقة الكهربية، وإنتاج الوقود البديل، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وتطبيقاتها، والطاقة الكهرومائية، وترشيد الطاقة، ومجالات تحلية مياه البحر، ومجالات التبريد وتكييف الهواء.
 
كما أن برنامج هندسة الطاقة يعمل على إعداد خريج متميز فى تصميم وتشغيل الطاقة مؤهل للعمل فى السوق المحلية الإقليمية، وقادر على المشاركة الفعالة فى التنمية المستدامة، ويمكنه تبوء المناصب المهنية والقيادية، ويكون قادر على تطوير قدراته العلمية من خلال التعليم الذاتى والمستمر، ويطرح البرنامج تخصصات جديدة وفقا لحاجة سوق العمل المصرى، مما يضمن زيادة فرص العمل لخريجي البرامج.

وتتمثل شروط القبول في البرنامج للطلاب الراغبين فى الالتحاق للفئات الآتية:

-طلاب الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية.
- طلاب الفرقة الإعدادية المنقولين للفرقة الأولى وطلاب الأقسام الأخرى بالكلية وطلاب هندسة حلوان.
- الطلاب المحولين إلى الكلية والمحققين للحد الأدنى لكليات القطاع الهندسي بمكتب التنسيق بالجامعات الحكومية المصرية.
- الطلاب الوافدين من الدول العربية والأجنبية والمصريين الحاصلين على شهادات المعادلة.
 

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