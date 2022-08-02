تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على أسعار كليات جامعة مصر للمعلوماتية

كتب محمد صبحى

بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، ويتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن الجامعات المعتمدة فى مصر وأسعارها وفيما يلى يرصد "اليوم السابع قائمة البرامج المتاحة فى جامعة مصر للمعلوماتية حيث تقدم الجامعة 16 برنامج دراسي في كليات الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، الفنون الرقمية والتصميم.

- كلية علوم الحاسب والمعلومات وتقدر قيمة المصروفات بالكلية للطلاب المصريين 172.400 جنيه بخلاف نسبة المنح التي تقررها الجامعة ووفقا للمجموع الحاصل عليه الطلاب

* أمن نظم الحاسبات والأمن السيبراني

* الجرافيكس والألعاب الإلكترونية

* الذكاء الاصطناعي

* علوم وهندسة البيانات

* هندسة البرمجيات

- كلية الهندسة وتبلغ قيمة الدراسة بالكلية 180 ألف جنيه بخلاف المنح التي تحددها الجامعة ويتاح لطلاب الكلية الاختيار من بين المسارات التالية:

* الالكترونيات والاتصالات

* هندسة الحاسبات

* الهندسة الصناعية

* هندسة الميكاترونيكس والروبوت.

- كلية تكنولوجيا الأعمال وتقدر المصروفات فى الكلية 164.200 جنيه وذلك للطلاب المصريين وبخلاف نسبة المنح والخصومات التي تقررها الجامعة ويتاح لطلاب الكلية الاختيار من بين المسارات التالية:

* المالية

* المحاسبة

* تحليل إدارة الأعمال

* إدارة تكنولوجيا الأعمال

* التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي

* ريادة الأعمال والإبداع

- كلية الفنون الرقمية والتصميم وتقدر المصروفات بالكلية بحوالي 189.200 جنيه وذلك بخلاف نسبة المنح التي حددتها الجامعة، ويتاح لطلاب الكلية الإختيار من بين المسارات التالية:

* التصميم التفاعلي

* الرسوم المتحركة

* تصميم الألعاب الالكترونية

* فنون الوسائط الإعلامية الحديثة

* التصميم الجرافيكي

* تصميم تجربة المستخدم

والجدير بالذكر أن الأسعار المذكورة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصريين بخلاف أسعار الالتحاق بالنسبة للطلاب الأجانب.