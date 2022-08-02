تكليف الدكتور مصطفى أبو العنين عميدا لكلية الزراعة جامعة الأزهر فرع أسيوط

كتب: لؤى على

أصدر الدكتور محمد حسين المحرصاوي ، رئيس جامعة الأزهر ، قرارا بتكليف الدكتور مصطفي عبد الحميد أبو العنين مصطفي الأستاذ بقسم الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي جامعة الأزهر فرع أسيوط للقيام بعمل عميد الكلية.

تدرج عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر فرع أسيوط في التعليم الأزهري، وحصل علي بكالوريوس الزراعة بتقدير ممتاز دور مايو ١٩٩٦م ثم حصل علي درجة التخصص " الماجستير" في العلوم الزراعية عام ٢٠٠٢م، ثم العالمية" الدكتوراه" في الإرشاد الزراعي قسم الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي عام ٢٠٠٨م.

ويشغل منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب من عام ٢٠٢٠م حتي عام ٢٠٢٢م.

جدير بالذكر أن عميد الكلية الجديد له كثير من المؤلفات العلمية، وناقش وأشرف على العديد من الرسائل العلمية ( الماجستير والدكتوراه) وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.