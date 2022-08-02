تكليف الدكتور محمد عامر عميداً لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر

كتب لؤى على

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر ، قرارا بتكليف الدكتور محمد محمد سيد أحمد عامر الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر ببورسعيد.

تدرج عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر الجديد ببورسعيد في التعليم الأزهري، وحصل على ليسانس الشريعة والقانون بالقاهرة بتقدير جيد جدا دور مايو عام 1987م، ثم حصل على درجة التخصص الماجستير في الفقه العام عام 1994م بتقدير ممتاز، ثم العالمية "الدكتوراه" في الفقه العام عام 1998م بتقدير مرتبة الشرف الأولى .

ويشغل منصب رئيس قسم الفقه العام بكلية الشريعة بالقاهرة منذ عام 2020 م، كما أنه عضو لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر الشريف منذ عام 2015 م.

جدير بالذكر أن عميد الكلية الجديد له الكثير من المؤلفات العلمية وأشرف وناقش العديد من الرسائل العلمية " الماجستير والدكتوراه " وقام بتحكيم العديد من البحوث العلمية داخل مصر وخارجها، وشارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية .