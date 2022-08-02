تكليف الدكتورة أميمة فهمى عميدة لكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر

كتب لؤى على

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، قرارًا بتكليف الدكتورة أميمة فهمي مهدي إبراهيم، أستاذ الجغرافيا البشرية تخصص عمران وخرائط بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ للقيام بعمل عميد الكلية.

وحصلت عميدة كلية الدراسات الإنسانية الجديدة على ليسانس الآداب قسم الجغرافيا، شعبة الخرائط كلية الآداب، جامعة القاهرة 1987م، ثم تمهيدي ماجستير، قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة القاهرة 1988م، ثم ماجستير في الآداب، قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة القاهرة 1992م، ودكتوراه في الآداب، قسم الجغرافيا، كلية الآداب، جامعة القاهرة1999م.

ورقيت إلى درجة أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر في عام 2009 م، ثم رقيت إلى درجة أستاذ وهي أعلى درجة علمية في عام 2016 م لعميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة الجديدة إسهامات علمية متعددة تمثلت في الأشراف على العديد من الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه، وشاركت في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، كما شاركت في معظم الأنشطة التي نظمت بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة، وأيضا شاركت في العديد من اللقاءات العلمية حول تنفيذ المخطط الإستراتيجي للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.