تفاصيل ..سقوط عاطل سرق سيارة إسعاف للهروب من الأكمنة بالإسكندرية

فريق المحافظات

عاطل بمنطقة المنتزه في محافظة الإسكندرية قرر البحث عن فكرة الهروب من الأكمنة لإخفاء عمليات السرقة التي يقوم بها، فقرر سرقة سيارة إسعاف ونزع الفنار والشريط الملون من على جانبيها، والتخلص من السيارة بعد إنهاء عملية السرقة الا أنه سقط في يد مباحث مديرية أمن الإسكندرية خلال 48 ساعة .

أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية بإشراف اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية واللواء بهاء زحير مدير إدارة البحث الجنائي تلقت إخطارا من مباحث قسم شرطة المنتزة أول بورود بلاغ من صاحب مكتب خاص، يفيد بسرقة سيارة إسعاف من أمام المكتب الكائن بشارع جمال عبد الناصر، بمنطقة فكتوريا دائرة قسم شرطة المنتزه أول.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المنتزه أول، رفقة رجال إدارة المرور إلى موقع الحادث وتبين سرقة سيارة إسعاف تابعة لإحدى المكاتب الخاصة وتم إعداد نشرة بأوصاف السيارة وتوزيعها على الأمنية وأقسام الشرطة وجرى ضبط المتهم وتبين أنه يدعى " م. ش " يبلغ من العمر 23 عامًا عاطل مقيم بمنطقة خورشيد بشرق الإسكندرية.

وجاء فى البلاغ، أن المتهم قام بتغيير معالم السيارة بعد نزع السرينة والفنار وإزالة اللون من على جانبها، وأنه سرقها للإفلات من الأكمنة بهدف إخفاء فعلته وعقب الانتهاء من ذلك قام بتشويه السيارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة .