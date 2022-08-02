تعليم بنى سويف: فوز "زياد على" بالمركز الثالث فى مسابقة تحدى القراءة

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية التربية والتعليم فوز الطالب زياد على كريم _بالصف الخامس الابتدائي، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة " تحدى القراءة العربي" التي يتم تنظيمها بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة لرفع الوعي بأهمية اللغة العربية وإعادة إحياء عادة القراءة لدى الطلبة العرب بهدف خلق أجيال مثقفة.

حيث أثني المحافظ "د. محمد هاني غنيم" على هذا الإنجاز والتميز الذي حققه الطالب ، خاصة في مثل هذه السن الصغيرة ، موجها التهنئة لأسرة التربية والتعليم وإدارة المدرسة وأسرة الطفل، على هذا الأداء المشرف ،مؤكداً على أهمية تفعيل دور الأنشطة التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب من خلال المشاركة في برامج وأنشطة تعير عن طاقاتهم والكشف عن مواهبهم وتنميتها

أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة أن النتيحة النهائية للمسابقة قد تم الإعلان عنها " الأحد الماضي" خلال احتفالية استضافتها المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وبحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والسيدة سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة

وأشار وكيل التعليم إلى لقائه بالطالب لتكريمه على هذا التميز ومنحه شهادة تقدير ،مطالباً بتكثيف البرامج والأنشطة التي تعمل على اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها ورعايتها حتى يخرج جيل قادر على العطاء والإبداع بما يتسق مع رؤية مصر 2030 خاصة في محور بناء الشخصية المصرية والإبداعات الفكرية

كما تقدم"عبدالتواب" بالتهنئة والشكر لقيادات المديرية وفي مقدمتهم الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الشؤون التنفيذية حنان فتحي محمد موجة عام المكتبات وجميع الموجهين والمعلمين والطلبة نظرا لما تم تحقيقه من إنجازات وتفوق لتعليم بني سويف في مختلف المسابقات الجمهورية خلال العام الدراسي 2021/2022