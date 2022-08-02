تعليم المنوفية: 139 لجنة تستقبل اليوم طلاب الدور الثاني للإعدادية 2022

أنهت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، استعداداتها لعقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية العامة 2022 والمقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 2/8/2022، حيث قامت الإدارات التعليمية بتجهيز 139 لجنة امتحانية لاستقبال 24 ألف 905 طلاب وطالبات بنطاق الإدارات التعليمية بالمنوفية بمشاركة 4338 من المعلمين والإداريين.

وأكدت المديرية فى تعليماتها لعقد امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة بالتنبيه على الطلاب بمنع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان واصطحاب الأدوات الشخصية" زجاجات المياه ــ الأدوات المكتبية"، ومنع تداولها بين الطلاب لتفادى الإصابة بعدوى فيروس كورونا.