تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال شهر يوليو

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "البنك التجارى الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة "بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر يوليو الماضى، بحجم تداول بلغ 69.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.5 مليار جنيه، يليه سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 370.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.03 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 205.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 637.6 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 33.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 382.8 مليون جنيه، ثم "ابن سينا فارما" بحجم تداول 256 مليون ورقة، وقيمة تداول 345.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفى المركز السادس "سبيد ميديكال" بحجم تداول بلغ 652.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 330.5 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 14.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 329.4 مليون جنيه، ثم "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية"، بحجم تداول 125.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 292.4 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "شركة مستشفى كليوباترا"، بحجم تداول 70.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 291.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "السويدى إليكتريك"، بحجم تداول بلغ 41.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 253.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.62% ليغلق عند مستوى 9467.08 نقطة، خلال جلسات شهر يوليو المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.55% ليغلق عند مستوى 1868.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 7.35% ليغلق عند مستوى 2734.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.53% ليغلق عند مستوى 11599.47 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 5.82% ليغلق عند مستوى 3487.17 نقطة.