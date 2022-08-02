تعرف على أعمال المرحلة الأولى لتطوير الطريق الدائرى بعد انتهائها

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع، اهم المعلومات عن أعمال توسعة الطريق الدائرى، المرحلة الأولى، والتى انتهت من تنفيذها وزارة النقل من خلال هيئة الطرق والكبارى.