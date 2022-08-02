تعرف على أعمال المرحلة الأولى لتطوير الطريق الدائرى بعد انتهائها

ينشر اليوم السابع، اهم المعلومات عن أعمال توسعة الطريق الدائرى، المرحلة الأولى، والتى انتهت من تنفيذها وزارة النقل من خلال هيئة الطرق والكبارى.
تعرف على أعمال المرحلة الأولى لتطوير الطريق الدائرى بعد انتهائهاالثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:00 م
وزارة النقل - أرشيفية
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1- شملت المرحلة الأولى توسعة المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات.
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