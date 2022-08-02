اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:31 م
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تعرف على أعمال المرحلة الأولى لتطوير الطريق الدائرى بعد انتهائها

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:00 م
تعرف على أعمال المرحلة الأولى لتطوير الطريق الدائرى بعد انتهائها وزارة النقل - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع، اهم المعلومات عن أعمال توسعة الطريق الدائرى، المرحلة الأولى، والتى انتهت من تنفيذها وزارة النقل من خلال هيئة الطرق والكبارى. 

1- شملت المرحلة الأولى توسعة المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات. 
2- اجمالى ما تم توسعته فى المرحلة الأولى 76 كم. 
3- تم تخطيط الطريق بعد التوسعة. 
4- تم تركيب انارة الطريق بأعمدة الهاي ماست. 
5- يتم دعم الطريق بمنظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة. 
6- جارى الانتهاء من تنفيذ محطات الاتوبيس الترددي BRT. 
7- أصبح الطريق 7 حارات في كل اتجاه، 6 حارات للملاكي، وحارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT . 
8- الطريف عند كوبري المنيب 8 حارات في كل اتجاه. 

 
 

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