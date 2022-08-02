تعرف على آخر تفاصيل مشروع تبطين الترع فى 6 معلومات

كتبت ـ أسماء نصار

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري ، اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقىبمختلف المحافظات .

وفى التقرير التالى نتعرف على آخر تفاصيل مشروع تبطين الترع.

1- الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5500 كيلو متر.

2-جارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4122 كيلو مترا.

3-توفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2504 كيلو مترات .

4- تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى 90 كيلومتر.

5-المشروع القومى والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلو متر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024 .

6- أعمال التأهيل حققت عدالة توزيع المياه، وحسم شكاوى المياه بالنهايات، وتحسين نوعية المياه، وتوسعة الطرق بجانبى الترع، وتحسين الوضع البيئى، وتوفير فرص العمل.