اليوم السابع
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تعرف على آخر تفاصيل مشروع تبطين الترع فى 6 معلومات

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 04:00 ص
تعرف على آخر تفاصيل مشروع تبطين الترع فى 6 معلومات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري
كتبت ـ أسماء نصار

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عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقىبمختلف المحافظات .
 
وفى التقرير التالى نتعرف على آخر تفاصيل مشروع تبطين الترع.
 
1- الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5500 كيلو متر.
2-جارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4122 كيلو مترا.
3-توفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2504 كيلو مترات .
4- تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى 90 كيلومتر.
5-المشروع القومى والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلو متر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024 .
6- أعمال التأهيل حققت عدالة توزيع المياه، وحسم شكاوى المياه بالنهايات، وتحسين نوعية المياه، وتوسعة الطرق بجانبى الترع، وتحسين الوضع البيئى، وتوفير فرص العمل.
 

تبطين الترع

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