تحويل خطوط تليفونات حى الكوثر بشمال سيناء من نحاس إلى فايبر

شمال سيناء - محمد حسين

قال المهندس وائل حلاوة مدير سنترال مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، إنه تم الانتهاء من توريد وتجهيز كبائن msan لإحلال خطوط التليفونات بحي الكوثر من نحاس إلي فايبر، إضاف إلى أنه تم وصول وتركيب 2 كابينة بسعة 2048 خط، وجارى استكمال الأعمال المدنية والكهربائية وفتح التعاقد بعد الانتهاء من جميع الأعمال .

وأضاف أنه سيتم فتح التعاقد علي الخطوط بمدينة الشيخ زويد بالكامل، وليس حي الكوثر فقط ، كما أنه جارى إعادة الخدمة التليفونية لقرية الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد، وإحلال باقي الأحياء حول المدينة وتشمل حى السدرة وحى البراوى وحى الوحشى وحى أبو حلو وحى الشهاوين، وحى السكة الحديد، ومنطقة سوق الثلاثاء، وباقي الأحياء تباعاً إن شاء الله خلال الفترة المقبلة.

يذكر أنه سبق وأصدر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرارا بتكليف 9 من الموظفين بالمحليات بمهام رؤساء قرى بنطاق مركز الشيخ زويد، وحمل القرار رقم 198 لسنة 2022 وتضمن تكليف ناصر سلامه حسن برئاسة قرية العكور، واحمد الشحات الصديق برئاسة قرية الخروبة ، وإبراهيم جمعة سالم برئاسة قرية الجورة .

وتم تكليف حسين اسبيتان محمد برئاسة قرية أبو العراج، ومصطفى رسمى عبدالله برئاسة قرية السكادرة ، و عبدالله حسان حسين برئاسة قرية المقاطعة ، وصلاح سالم سلمى دهشان برئاسة قرية قبر عمير، وناصر نعيم محمد برئاسة قرية الزوارعة.

وكانت إدارة الشيخ زويد التعليمية بشمال سيناء، أعلنت طرح أعمال إحلال وترميم مبانى وتجديد مبانى 7 مدارس بقرى الشيخ زويد بشمال سيناء، وتشمل إحلال وإنشاء مدرسة الخروبة الابتدائية لتصبح تعليم أساسى، إحلال وإنشاء مدرسة النخلات تعليم أساسى، إحلال وإنشاء مدرسة الشلاق الابتدائية، إحلال وإنشاء مدرسة أبو فرج الابتدائية لتصبح تعليم أساسى، إحلال وإنشاء مدرسة العوايضة الابتدائية لتصبح تعليم أساسي، إحلال وإنشاء سور مدرسة الخروبة الإعدادية، إحلال وإنشاء سور مدرسة الشلاق الإعدادية.