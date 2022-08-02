تايوان: الصين تعلق واردات العديد من العلامات التجارية الغذائية التايوانية

ونقلت صحيفة فوكس تايوان المحلية عن الهيئة القول في بيان صحفي، إنها علمت بتعليق الاستيراد أمس الاثنين، وما زالت تعمل لتحديد عدد الشركات التي تأثرت.. مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي، الشركات المدرجة في القائمة السوداء تشمل منتجي أوراق الشاي والفواكه المجففة والعسل وحبوب الكاكاو والخضروات، بالإضافة إلى منتجات من حوالي 700 سفينة صيد.

ووفقًا لتقارير إخبارية، من المحتمل أن تصل بيلوسي ووفد من النواب الأمريكيين إلى تايوان ليلة الثلاثاء في إطار جولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وقد أعلنت بالفعل عن توقفها في سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان.

وتابعت تقارير أن نانسي بيلوسي، ستتجه إلى تايوان على الرغم من التهديدات العسكرية الغاضبة من الصين من أي خطوة مماثلة حيث هددت الصين بعمل عسكري إذا قامت بيلوسي بزيارة تايوان، وذلك لعدم اعتراف الصين بتايوان كدولة.

ووصلت بيلوسي إلى سنغافورة، المحطة الأولى في جولتها الآسيوية، صباح أمس الاثنين والتقت بالقادة هناك.