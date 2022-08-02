اليوم السابع
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تأجيل محاكمة قاتل ابنة خاله فى البراجيل إلى جلسة الغد

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:43 م
تأجيل محاكمة قاتل ابنة خاله فى البراجيل إلى جلسة الغد محكمة -أرشيفية
أحمد إسماعيل

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أجلت الدائرة الثالثة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافى محمد عثمان، اليوم الثلاثاء، ثانى جلسات محاكمة "أندرو.ح"، المتهم بقتل ابنة خاله، بعد محاولته الاعتداء عليها بمنزلها في منطقة البراجيل في الجيزة لجلسة الغد لاستكمال سماع المرافعات.

 

وأحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، المتهم إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع فى هتك عرض المجنى عليها "أمل. ن" 14 سنة، وحيازة سلاح أبيض.

 

واعترف المتهم في التحقيقات، أنه عقد العزم على الاعتداء على المجني عليها فتوجه إلى منزلها بعد تأكده من تواجدها بمفردها بالمنزل عقب خروج والديها للعمل في جمع القمامة، فقام بالطرق على الباب ففتحت المجني عليها له لوجود صلة قرابة بينهما، ووقف معها وقام بالتحدث وطلب منها كوب ماء فقامت بإحضار الماء له، وبعد تناوله قام بإحضار سلاح أبيض- سكين- من داخل مطبخ المنزل المتواجد بالمدخل أسفل السُلم خارج الشقة محل البلاغ، وأشهر السلاح في وجه المجني عليها؛ لإجبارها على التعدي عليها.

 

وتابع المتهم أن شقيق المجني عليها حضر وظل يطرق باب المنزل الحديدي الخارجي، والاتصال على شقيقته على هاتفها المحمول وأنه عندما علم بوجود شقيق المجني عليها بالخارج والطرق على الباب ومحاولة استغاثة المجني عليها بشقيقها فقام بطعنها بالبطن، وقام بإحداث جُرح قطعي ذبحي بالرقبة لتأكده أنها فارقت الحياة، فقام بسرقها هاتفها المحمول وبعد تأكده من أن شقيقها ذهب من أمام المنزل قام بالهرب من مكان الواقعة.


الجنايات

جرائم القتل

البراجيل

امن الجيزة



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