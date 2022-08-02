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تأجيل محاكمة عهدى فضلى بتهمة الكسب غير المشروع لـ27 أغسطس

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:17 م
تأجيل محاكمة عهدى فضلى بتهمة الكسب غير المشروع لـ27 أغسطس محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة ، مد أجل الحكم على محمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهانى كامل، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، فى اتهامهما بالكسب غير المشروع، وأجلت نظر القضية لجلسة 27 أغسطس. 
 
 
وتضمن أمر إحالة المتهمين، للمحاكمة، أن عهدى فضلى  استغل سلطات منصبه، فى تمكين هانى كامل من الاستمرار فى القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد، وصدور حكم قضائى ببطلان استمراره فى عمله، وأنه تحصل على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هانى كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها فى المؤسسة.
 

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عهدى فضلى

الكسب غير المشروع

جنايات القاهرة

محاكمة عهدى فضلى



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