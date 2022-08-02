اليوم السابع
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تأجيل الكشف الطبى لطلاب قدرات كلية التمريض جامعة الإسكندرية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:27 م
تأجيل الكشف الطبى لطلاب قدرات كلية التمريض جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت كلية التمريض جامعة الإسكندرية عن تأجيل الكشف الطبى الخاص لطلاب اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة نظرا للإقبال الشديد على التقديم وارتفاع عدد الطلاب المتقدمين .

وتقام  اختبارات المقابلة الشخصية والاختبارات اللغة والسمات والتفكير الناقد طول ايام الاسبوع الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وعلى أن يتم تأجيل الكشف الطبي للطلاب المتقدمين الي ما بعد يوم 10 اغسطس الجارى .

يذكر ان زارت جامعة الإسكندرية لجنة من المجلس الأعلى للجامعات  وذلك لمتابعة سير اختبارات القدرات والتى بدأت في 26 يوليو وتستمر حتى 6 اغسطس، داخل "كلية الفنون الجميلة، و كلية التربية الرياضية للبنين، وكلية التربية الرياضية للبنات، وكلية التربية النوعية، وكلية التمريض".

وتفقدت اللجنة الأماكن المخصصة لإجراء اختبارات القدرات، وقامت بزيارة ميدانية لوحدة القياس والتقويم بكل كلية من الكليات التى تتم فيها اختبارات القدرات، للوقوف على نظام التصحيح الإلكتروني وأعمال الكنترول الخاصة بظهور النتائج اليومية للطلاب.

وفى كلية التمريض استقبلت الدكتورة نفرتيتي ذكى عميدة كلية التمريض الدكتورة شادية عبد القادر رئيس لجنة قطاع التمريض على مستوى الجامعات المصرية لمتابعة اختبارات القدرات بكلية التمريض.
 
 


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