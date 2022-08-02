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بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 5 ملايين و201 ألف لاجئ

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:34 ص
بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 5 ملايين و201 ألف لاجئ لاجئين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الثلاثاء، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا وصل إلى 5 ملايين و201 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي.

وأوضحت الوكالة حسبما ذكر "راديو بولندا" أن البلاد استقبلت أمس الاثنين 23 ألفا و600 وافد من أوكرانيا، فيما غادر 27 ألفا و300 أوكراني للعودة إلى بلادهم.. مشيرة إلى أن عدد العائدين من بولندا إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن 3 ملايين و300 ألف شخص وذلك منذ فبراير الماضي.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

 


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