بوتين: الأعمال الحاسمة لأبطال قوات الإنزال الجوى تجلت لأبعد حد بأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أشاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأداء قوات الإنزال الجوى الروسية فى العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الروسى إن الجيل الحالى من الجنود والضباط يواصلون بكرامة التقاليد القتالية الوطنية، وأثناء أداء المهام الصعبة يظهرون دائما المهنية والشجاعة والرجولة.

وأوضح الرئيس الروسى أن الأعمال الباهرة والحاسمة لأبطال قوات الإنزال الجوى تجلّت إلى أبعد حد خلال العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

كما وجه وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو برقية تهنئة إلى قوات الإنزال الجوى، التى تحتفل بعيدها فى الـ2 من أغسطس من كل عام.