بلينكن: روسيا تستخدم منشآت نووية أوكرانية كـ"درع بشري"

تحدث وزير الخارجية الامريكي أنطوني بلينكين في الأمم المتحدة يوم الاثنين عما أسماه "لحظة حاسمة" في الجهود المبذولة للحفاظ على العالم في مأمن من التهديدات النووية.
في افتتاح المؤتمر السنوي العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) في الأمم المتحدة ، أشار بلينكن إلى "البرنامج النووي غير القانوني" لكوريا الشمالية و "الاستفزازات المستمرة" والعدوان الروسي في أوكرانيا التي تضمنت السيطرة على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وقال بلينكين "نحن قلقون للغاية بشأن حقيقة أن روسيا استولت على منشآت نووية في أوكرانيا ، خاصة في زابوريجيا ، أحد أكبر المنشآت النووية في أوروبا".
وأضاف: "هناك تقارير موثوقة ، بما في ذلك في وسائل الإعلام اليوم ، تفيد بأن روسيا تستخدم هذا المصنع كمكافئ للدرع البشري ، ولكنه درع نووي بمعنى أنه يطلق النار على الأوكرانيين من حول المصنع وبالطبع لا يستطيع الأوكرانيون لن ترد لئلا يقع حادث مروع يتعلق بمحطة نووية" ، مشيرا إلى أن ذلك "ذروة اللامسوؤلية".
وقال بلينكين لشبكة سي بي إس نيوز إن "أوكرانيا لديها الثقة للتخلي عن الأسلحة النووية التي ورثتها عندما تم حل الاتحاد السوفيتي بسبب الالتزامات التي تعهدت بها روسيا باحترام وحماية سيادتها واستقلالها وسلامتها الهيكلية. "
وأضاف: "حقيقة أن روسيا قد فعلت الآن العكس تمامًا ، أنها هاجمت أوكرانيا ، دون استفزاز في محاولة لمحو تلك السيادة والاستقلال اللذين يبعثان برسالة مروعة إلى البلدان في جميع أنحاء العالم التي تتخذ قرارات بشأن ما إذا كانت ستسعى للحصول على أسلحة نووية أم لا"
وكان يشير إلى مذكرة بودابست لعام 1994 ، وهي اتفاقية التزمت فيها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا "باحترام استقلال أوكرانيا وسيادتها وحدودها الحالية" في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي ، و "الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضدها التأكيدات التي أقنعت أوكرانيا بالتخلي عن ما يصل إلى ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم ، تتكون من حوالي 1900 رأس حربي نووي استراتيجي "، وفقًا لتحليل بروكينجز.
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