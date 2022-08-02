بلينكن: روسيا تستخدم منشآت نووية أوكرانية كـ"درع بشري"

كتبت: نهال أبو السعود

تحدث وزير الخارجية الامريكي أنطوني بلينكين في الأمم المتحدة يوم الاثنين عما أسماه "لحظة حاسمة" ‏في الجهود المبذولة للحفاظ على العالم في مأمن من التهديدات النووية.‏

في افتتاح المؤتمر السنوي العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (‏NPT‏) في الأمم المتحدة ، أشار ‏بلينكن إلى "البرنامج النووي غير القانوني" لكوريا الشمالية و "الاستفزازات المستمرة" والعدوان الروسي في ‏أوكرانيا التي تضمنت السيطرة على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.‏

وقال بلينكين "نحن قلقون للغاية بشأن حقيقة أن روسيا استولت على منشآت نووية في أوكرانيا ، ‏خاصة في زابوريجيا ، أحد أكبر المنشآت النووية في أوروبا".‏

وأضاف: "هناك تقارير موثوقة ، بما في ذلك في وسائل الإعلام اليوم ، تفيد بأن روسيا تستخدم هذا ‏المصنع كمكافئ للدرع البشري ، ولكنه درع نووي بمعنى أنه يطلق النار على الأوكرانيين من حول المصنع ‏وبالطبع لا يستطيع الأوكرانيون لن ترد لئلا يقع حادث مروع يتعلق بمحطة نووية" ، مشيرا إلى أن ذلك ‏‏"ذروة اللامسوؤلية".‏

وقال بلينكين لشبكة سي بي إس نيوز إن "أوكرانيا لديها الثقة للتخلي عن الأسلحة النووية التي ورثتها ‏عندما تم حل الاتحاد السوفيتي بسبب الالتزامات التي تعهدت بها روسيا باحترام وحماية سيادتها ‏واستقلالها وسلامتها الهيكلية. "‏

وأضاف: "حقيقة أن روسيا قد فعلت الآن العكس تمامًا ، أنها هاجمت أوكرانيا ، دون استفزاز في محاولة ‏لمحو تلك السيادة والاستقلال اللذين يبعثان برسالة مروعة إلى البلدان في جميع أنحاء العالم التي تتخذ ‏قرارات بشأن ما إذا كانت ستسعى للحصول على أسلحة نووية أم لا"‏

وكان يشير إلى مذكرة بودابست لعام 1994 ، وهي اتفاقية التزمت فيها الولايات المتحدة وروسيا ‏وبريطانيا "باحترام استقلال أوكرانيا وسيادتها وحدودها الحالية" في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي ، و ‏‏"الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضدها التأكيدات التي أقنعت أوكرانيا بالتخلي عن ما يصل إلى ‏ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم ، تتكون من حوالي 1900 رأس حربي نووي استراتيجي "، وفقًا لتحليل ‏بروكينجز.‏