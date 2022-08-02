بكين تحظر دخول أى سفن أثناء تدريبات عسكرية صينية فى بحر الصين الجنوبى

وقال السفير الصيني، في معرض تدوينة له فيما يتعلق بهذا الشأن على موقع التدوين المصغر تويتر، إن هذه التدريبات العسكرية تجرى خلال الفترة مابين 2- 6 أغسطس الحالي، وإن إدارة السلامة البحرية الصينية قررت حظر الملاحة البحرية ومنع دخول أي سفن للمنطقة أثناء هذه التدريبات.



وتجدر الإشارة إلى أن قرار هذا الحظر يأتي قبل الزيارة التي من المحتمل أن تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي إلى تايوان.



وكانت الصين قد أكدت أمس الاثنين، أنها تراقب عن كثب ما يتم نشره من تقارير عن الزيارة التي تعتزم بيلوسى القيام بها لتايوان ، وحذرت بأنه سيكون هناك رد حازم وسيتم اتخاذ إجراء مضاد قوى إذا أصرت بيلوسى على زيارة تايوان .

جدير بالذكر أن البيت الأبيض كان قد أشار إلى أن من حق رئيسة مجلس النواب الأمريكي زيارة تايوان.