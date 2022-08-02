بسبب بكائها المستمر.. حبس عامل وزوجته بتهمة قتل طفلتهما ببولاق الدكرور

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين بقتل طفلتهما 5 سنوات بمنطقة بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة العامة الطب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوفاة.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحقيقات حول الواقعة، وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين اعتدوا بالضرب على طفلتهما البالغة من العمر 5 سنوات بسبب بكائها المستمرحتى لفظت أنفاسها الأخيرة، فصطحابها إلى المستشفى، وادعوا سقوطها من الشرفة لإبعاد الشبهة الجنائية عنهما .

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مصرع طفلة متأثرة بإصابتها بعد تعدي والديها عليها بالضرب في منطقة بولاق الدكرور.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول طفلة- جثة هامدة، متأثرة بإصابتها، عقب تعدي والديها عليها في منطقة بولاق الدكرور.

كشفت التحريات الأولية في الواقعة، تعدي والدي الطفلة، عليها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم إيداعها المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط والدي الطفلة المجني عليها، وحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.