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برلمانى روسى: الصين امتنعت عن صب الزيت على النار التي أشعلتها بيلوسى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 08:58 م
برلمانى روسى: الصين امتنعت عن صب الزيت على النار التي أشعلتها بيلوسى نانسى بيلوسى فى تايوان
كتب أحمد عرفة

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أكد البرلماني الروسي أدالبي شخاغوشيف، أن الصين امتنعت عن صب الزيت على النار التي أشعلتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي بزيارتها إلى تايوان، مؤكدة أهمية تشكيل حلف عسكري اقتصادي بين روسيا والصين والهند، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضاف البرلماني الروسي، أن زيارة نانسي بيلوسي أصبحت إشارة أخرى على ضرورة تأسيس اتحاد اقتصادي وعسكري بين روسيا والصين والهند، بديلا عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسى، موضحا أن الصين اليوم ببساطة لم تصب الزيت على النار التي أشعلتها بيلوسي في تايوان.

 

ولفت البرلماني الروسي إلى أن تصرفات الولايات المتحدة تقوض سيادة واحترام الصين، التي تبحث الآن عن الرد الصحيح، مؤكدا أن الحكمة الصينية ستؤدي وظيفتها بطريقة أو بأخرى.


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