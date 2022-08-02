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بدء التسجيل لمشروع تشغيل شباب مصر بشمال سيناء.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 11:09 ص
بدء التسجيل لمشروع تشغيل شباب مصر بشمال سيناء.. اعرف التفاصيل شروط الحصول على اكشاك
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء، بدء التسجيل وسحب استمارات وكراسة الشروط لمشروع تشغيل شباب مصر لعدد واحد كشك مطور على مساحة 2.5 فى 3 متر، بميدان الرفاعى بالعريش.

وتضمنت شروط الاستفادة من الخدمة أن يكون المتقدم من شباب الخريجين  ولايقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 40، وألا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص وان لا يكون طالبا، ومقيم بالعريش، بالإضافة إلى  استخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية بعد التعاقد على الكشك، والنشاط المتاح مثلجات وايس كريم .
 
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شروط الحصول على أكشاك

 


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