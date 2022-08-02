بايدن يرسل 550 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا.. ومسئول: قدمنا 17 حزمة دعم

نهال أبو السعود

تعطي الولايات المتحدة الضوء الأخضر لحزمة مساعدة عسكرية أخرى لأوكرانيا ، حيث ترسل 550 ‏مليون دولار من الذخيرة لأنظمة الصواريخ المتطورة وغيرها من المعدات إلى البلاد للتصدي للهجوم ‏الروسي.‏

كشف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض ، جون كيربي ، حزمة المساعدة الجديدة قائلاً إنها ‏ستشمل ذخيرة لنظام صاروخ المدفعية عالي الحركة ، أو ‏HIMARS‏ ، بالإضافة إلى ذخيرة لمدفعية عيار ‏‏155 ملم.‏

وقال كيربي إن وزير الخارجية أنطوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ورئيس هيئة الأركان ‏المشتركة الجنرال مارك ميلي أبلغوا نظرائهم الأوكرانيين بأحدث حزمة المساعدة في اتصال هاتفي في وقت ‏سابق اليوم الاثنين.‏

وقالت وزارة الدفاع الامريكية في بيان إن الحزمة ستشمل 75 ألف طلقة من ذخيرة المدفعية عيار 155 ‏ملم.‏

قال كيربي إن الرئيس بايدن أذن بأكثر من 8 مليارات دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا على مدار 17 ‏حزمة منذ توليه منصبه ، وهو رقم يتضمن أحدث حزمة.‏

أصدرت الإدارة الأمريكية بشكل دوري المساعدة للأوكرانيين، وتم الإعلان عن حزمة المساعدة العسكرية ‏الأخيرة - التي يبلغ مجموعها 270 مليون دولار - في 22 يوليو وتضمنت أربعة ‏HIMARS‏ أخرى.‏

تسمح أنظمة الصواريخ للقوات الأوكرانية بضرب أهداف من مسافات أطول ، على الرغم من أن ‏المسؤولين الأمريكيين أصروا على أن الأوكرانيين التزموا بعدم استخدام الأنظمة لضرب أهداف في روسيا.‏

وقال بلينكين في بيان ظهر يوم الإثنين ، إن الولايات المتحدة تواصل الوقوف مع الحلفاء والشركاء من ‏أكثر من 50 دولة في تقديم المساعدة الأمنية الحيوية لدعم دفاع أوكرانيا عن سيادتها وسلامة أراضيها ‏ضد العدوان الروسي .. التزامنا تجاه شعب أوكرانيا لن يتزعزع. نحن نقف متحدين مع أوكرانيا ".‏