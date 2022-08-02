بايدن يرسل 550 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا.. ومسئول: قدمنا 17 حزمة دعم

تعطي الولايات المتحدة الضوء الأخضر لحزمة مساعدة عسكرية أخرى لأوكرانيا ، حيث ترسل 550 مليون دولار من الذخيرة لأنظمة الصواريخ المتطورة وغيرها من المعدات إلى البلاد للتصدي للهجوم الروسي.
كشف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض ، جون كيربي ، حزمة المساعدة الجديدة قائلاً إنها ستشمل ذخيرة لنظام صاروخ المدفعية عالي الحركة ، أو HIMARS ، بالإضافة إلى ذخيرة لمدفعية عيار 155 ملم.
وقال كيربي إن وزير الخارجية أنطوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي أبلغوا نظرائهم الأوكرانيين بأحدث حزمة المساعدة في اتصال هاتفي في وقت سابق اليوم الاثنين.
وقالت وزارة الدفاع الامريكية في بيان إن الحزمة ستشمل 75 ألف طلقة من ذخيرة المدفعية عيار 155 ملم.
قال كيربي إن الرئيس بايدن أذن بأكثر من 8 مليارات دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا على مدار 17 حزمة منذ توليه منصبه ، وهو رقم يتضمن أحدث حزمة.
أصدرت الإدارة الأمريكية بشكل دوري المساعدة للأوكرانيين، وتم الإعلان عن حزمة المساعدة العسكرية الأخيرة - التي يبلغ مجموعها 270 مليون دولار - في 22 يوليو وتضمنت أربعة HIMARS أخرى.
تسمح أنظمة الصواريخ للقوات الأوكرانية بضرب أهداف من مسافات أطول ، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين أصروا على أن الأوكرانيين التزموا بعدم استخدام الأنظمة لضرب أهداف في روسيا.
وقال بلينكين في بيان ظهر يوم الإثنين ، إن الولايات المتحدة تواصل الوقوف مع الحلفاء والشركاء من أكثر من 50 دولة في تقديم المساعدة الأمنية الحيوية لدعم دفاع أوكرانيا عن سيادتها وسلامة أراضيها ضد العدوان الروسي .. التزامنا تجاه شعب أوكرانيا لن يتزعزع. نحن نقف متحدين مع أوكرانيا ".
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