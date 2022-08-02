بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 73 قاضية فى المحاكم الابتدائية

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 338 لسنة 2022، والدي ينص علي تعيين 73 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالمحاكم الابتدائية.