بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 73 قاضية فى المحاكم الابتدائية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 338 لسنة 2022، والدي ينص علي تعيين 73 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالمحاكم الابتدائية.
بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 73 قاضية فى المحاكم الابتدائيةالثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:46 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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