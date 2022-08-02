اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 04:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 73 قاضية فى المحاكم الابتدائية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:46 م
بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 73 قاضية فى المحاكم الابتدائية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 338 لسنة 2022، والدي ينص علي تعيين 73 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالمحاكم الابتدائية.
 
 
 

الرئيس السيسي

النيابة الادارية

هيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية

قاضيات

عاجل



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يوجه بإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية بتوشكى وتطوير نظم الرى

الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:34 م

الرئيس السيسى يوجه بإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى

الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:26 م

الرئيس السيسى يوجه بتحويل "شق الثعبان" لمنطقة متكاملة صديقة للبيئة تحت مسمى مدينة الرخام والجرانيت.. ويستعرض مشروعات جهاز الخدمة الوطنية فى مجال الأمن الغذائى والموقف التنفيذى للمراحل المختلفة لشركة سايلو فودز

الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:07 م

الرئيس السيسى يوجه بتطوير منطقة شق الثعبان لتصبح مدينة صناعية للرخام والجرانيت

الإثنين، 01 أغسطس 2022 05:49 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة