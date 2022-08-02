"انقراض البشر".. علماء يحذرون من مخاطر تغير المناخ على المجتمع العالمى

كتبت : رباب فتحى

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية تحذير علماء المناخ في تحليل من مخاطر الانهيار المجتمعي العالمي أو الانقراض البشري "بشكل خطير" بسبب تغير المناخ.

وقالت الصحيفة إنهم يسمون مثل هذه الكارثة "آخر مراحل لعبة المناخ". وقالوا إنه نظرًا للشكوك في الانبعاثات المستقبلية ونظام المناخ ، لا يمكن استبعاد السيناريوهات الكارثية.

وقال العلماء: "إن مواجهة مستقبل تغير المناخ مع تجاهل أسوأ السيناريوهات هو إدارة مخاطر ساذجة في أحسن الأحوال وحماقة قاتلة في أسوأ الأحوال" ، مضيفين أن هناك "أسبابًا كثيرة" للاشتباه في أن الاحتباس الحراري يمكن أن يؤدي إلى كارثة مروعة. .

ويجادل فريق الخبراء الدولي بأن العالم بحاجة إلى البدء في الاستعداد لاحتمال لآخر مراحل تغير المناخ. وقالوا: "إن تحليل آليات هذه العواقب الشديدة يمكن أن يساعد في تحفيز العمل ، وتحسين المرونة ، وتوجيه السياسات".

وقال الباحثون إن الاستكشافات في الثمانينيات من الشتاء النووي الذي أعقب الحرب النووية أثارت القلق العام وجهود نزع السلاح. ويقترح التحليل أجندة بحثية، بما في ذلك ما يسمونه "الفرسان الأربعة" لعبة المناخ: المجاعة والطقس القاسي والحرب والمرض.

ودعوا أيضا الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى إصدار تقرير خاص حول هذه القضية. وقالوا إن تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عن تأثيرات التدفئة البالغة 1.5 درجة مئوية فقط أدى إلى "موجة من القلق العام".

قال الدكتور لوك كيمب من مركز دراسة المخاطر الوجودية بجامعة كامبريدج ، الذي قاد التحليل: "هناك الكثير من الأسباب للاعتقاد بأن تغير المناخ يمكن أن يصبح كارثيًا ، حتى عند المستويات المتواضعة من الاحترار". لقد لعب تغير المناخ دورًا في كل حدث انقراض جماعي. لقد ساعد على سقوط الإمبراطوريات وصياغة التاريخ."

وأضاف "لا تقتصر مسارات الكوارث على الآثار المباشرة لارتفاع درجات الحرارة ، مثل الظواهر الجوية المتطرفة. الآثار غير المباشرة مثل الأزمات المالية والصراعات وتفشي الأمراض الجديدة يمكن أن تؤدي إلى كوارث أخرى ".