انطلاق المرحلة الثالثة للتوعية بالخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد بمعهد إعداد القادة

كتب محمد صبحى

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي التوعوى بالخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، وبمشاركة 200 طالب وطالبة، ويستمر هذا البرنامج التدريبي إلى يوم الخميس الموافق 4 أغسطس 2022، وبحضور الدكتور محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ فى الجلسة الأفتتاحية.

من جانبه، رحب الدكتور كريم همام مدير المعهد بالسادة الحضور، ونقل سيادته تحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا خلال كلمته ان هذا البرنامج الذى ينظمه معهد إعداد القادة، يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك السعى نحو إعداد جيل مثقف واعٍ قادر على حمل لواء التنمية والتطور للبلاد وتحمل المسئولية، حيث أنّ الشباب هم الركيزة الأولى لتشييد أواصر الحضارات البشرية، كما يهدف هذا البرنامج إيمانًا بأن القضاء على الفساد يساعد عل تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي، لذا نجد أهمية هذه الدورة التدريبية للتوعية بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه.

و تحدث الدكتور محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، عن رؤية دور الدولة المصرية في مكافحة الفساد، وجهود الهيئات الرقابية، وقد أوضح أنه يوجد أيضا فساد الأخلاق والقيم، مطالبا شباب الجامعات والمعاهد أن يكونوا خير رسل فى جامعتهم.

وأوضح أن الاستراتيجية رسخت مبادئ المحاسبة والمسائلة دون أى مجاملة أو تمييز وعبرت فى أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفادها أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع وأعلنت حق المواطن فى التعرف على النتائج والجهود المبذولة فى تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها.

واضاف بكرى ان تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تتوقف يوما على تمسك الدولة، قيادة وشعبا، بفرض سيادة القانون على الجميع، وترسيخ قيم النزاهة ورفض جميع صور وممارسات الفساد، وهو ما رآه البعض بمثابة منح الضوء الأخضر من القيادة السياسية إلى الجهات الرقابية من أجل ضبط حيتان الفساد.

وفى نهاية الجلسة الأفتتاحية تم فتح باب الحوار واجابة تساؤلات الطلاب.

جدير بالذكر تضمن فعاليات اليوم اجتماع مع مشرفي الجامعات، كما استكملت فعاليات اليوم انطلاق العديد من الأنشطة المختلفة.