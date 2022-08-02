اليابان تشهد مستويات قياسية من درجات الحرارة وتحذيرات من الأمراض المرتبطة بالحرارة

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية، أن الحكومة أصدرت إنذارًا يغطي مناطق واسعة من شرق اليابان إلى غربها، وطالبت الناس بشرب الماء وتجنب الخروج في الهواء الطلق لمنع الإجهاد الحراري متوقعة أن ترتفع درجات الحرارة اليوم إلى 41 درجة مئوية في كوماجايا بشمال طوكيو و39 درجة مئوية في ناجويا بوسط اليابان و 37 درجة مئوية في وسط طوكيو.

وأضافت أنه من بين 914 نقطة مراقبة على مستوى البلاد، ارتفعت درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية أو أعلى في 380 موقعًا اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث وصل الزئبق إلى 38.3 درجة مئوية في كوماجايا و 35.1 في العاصمة اليابانية اعتبارًا من الساعة 1:30 مساءً.

يُشار إلى أن البلدان في جميع أنحاء العالم تشهد درجات حرارة قصوى في الأسابيع الأخيرة، حيث سجلت بريطانيا أكثر من 40 درجة مئوية في يوليو لأول مرة، بينما صدرت تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في عشرات المواقع في الولايات المتحدة، كما أبلغت البرتغال عن أكثر من ألف حالة وفاة بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة.