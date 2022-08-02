اليوم السابع
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النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية حول واقعة العثور على جثة شاب بالمرج

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:43 م
النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية حول واقعة العثور على جثة شاب بالمرج الطب الشرعى- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المرج بسرعة إعداد تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب عثر متوفى بأحد شوارع المنطقة، وأمرت بإرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وفحص بلاغات التغيب لتحديد هوية المتوفى.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من عمره، يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود أى إصابات به، كما عثر على آثار مواد مخدرة بجوارة.
 
واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال الأهالى فى المنطقة للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.
 

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