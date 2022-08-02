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القيادة العسكرية الصينية الشرقية: سنجري تدريبا جويا وبحريا مشتركا حول تايوان

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:16 م
القيادة العسكرية الصينية الشرقية: سنجري تدريبا جويا وبحريا مشتركا حول تايوان الجيش الصينى
كتب أحمد عرفة

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توعدت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، بعواقب خطيرة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي إلى تايوان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وقالت القيادة العسكرية الصينية الشرقية: سنجري تدريبا جويا مشتركا في البحر والجو شمال وجنوب غرب وجنوب شرق جزيرة تايوان.

وأضافت القيادة العسكرية الصينية الشرقية: سننفذ عمليات عسكرية مشتركة حول جزيرة تايوان اعتبارا من اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الصينية، إن جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى وسيطلق عمليات عسكرية لمواجهة زيارة بيلوسي إلى تايوان.

فيما أعلن إعلام صيني رسمي، أن الصين تعلن أنها ستنفذ مناورات بالذخيرة الحية في 6 مناطق حول تايوان.


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