"القومى للمرأة" بالدقهلية ينظم ورشة تدريبية لتعليم أساسيات فن الريزن.. صور

الدقهلية - مرام محمد

نظم المجلس القومى للمرأة بالدقهلية بالتعاون مع محافظة الدقهلية ومكتبة المنصورة العامة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لتعليم أساسيات فن الريزن، وعمل حلى باستخدام الريزن لتنفيذ استراتيجية 2030 لتمكين المرأة، ودعم مشاريع التمكين الاقتصادي، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة أمينة ابراهيم شلبى مقرر الفرع بالدقهلية.



وقدمت الورشة حميدة رجب عطوة معلم أول ا زخرفة، وقامت خلال الورشة بالتعريف بـ"فن الريزن" أحد أروع فنون الحرف اليدوية التي يتنج عنها أشكالا رائعة في العديد من المجالات وأكثرها انتشارا مجال الإكسسوارات، حيث تم التعرف على الأدوات المطلوبة واستخداماتها، واحتياطات الأمان اللازمة، والخطوات الأساسية لعمل الريزن، بالإضافة إلى كيفية عمل اكسسوارات ولوحات ريزين من خلال توضيح الألوان المستخدمة ونسبتها في معادلة تحضير الريزين، وذلك بحضور جيهان عبد الحافظ مقرر مناوب ثانى الفرع، ومديرة مكتبة المنصورة العامة و30 فتاة.



وتهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير ويهوى الأعمال اليدوية، وكذلك إنشاء أعمال فنية ساحرة ومتميزة وإضفاء لمسة من اللمعان، والاختلاف عن أثاث المنزل، وإنشاء المجوهرات، والزخارف، وغيرها.



ومن الجدير بالذكر أن الورشه تعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.