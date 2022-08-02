القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى

كتب زكى القاضى

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة , نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى ، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (المعز) مع السفينة الحربية اليونانية ( HS IKARIA" SZEF ") .

وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التى ركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحرى المشترك ، والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحرى بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك ، والتدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوى بالبحر ، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات (لاسلكية - منظورة) .

ويساهم التدريب فى تبادل الخبرات المشتركة مع القوات البحرية اليونانية والاستفادة من القدرات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ، بما يساهم بشكلٍ فعال فى حفظ الأمن والإستقرارالبحرى بالمنطقة.