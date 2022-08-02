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القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:35 م
القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى التدريب المشترك
كتب زكى القاضى

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فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة , نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى ، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (المعز) مع السفينة الحربية اليونانية ( HS IKARIA" SZEF ") .
 
وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التى ركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحرى المشترك ، والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحرى بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك ، والتدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوى بالبحر ، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات (لاسلكية - منظورة) .
 
ويساهم التدريب فى تبادل الخبرات المشتركة مع القوات البحرية اليونانية والاستفادة من القدرات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ، بما يساهم بشكلٍ فعال فى حفظ الأمن والإستقرارالبحرى بالمنطقة.
 
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