القنصل التجارى لسفارة الدنمارك تشيد بتطوير شرم السيخ استعدادا لمؤتمر المناخ

أ ش أ

أشادت القنصل التجاري لسفارة الدنمارك الدكتورة هانزاده فريد، بما يتم على أرض شرم الشيخ من مشروعات وتطوير شامل في إطار الاستعداد لاستضافة الدور الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (Cop 27) شهر نوفمبر القادم.

جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن المركز الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء اليوم /الثلاثاء/- خلال استقبال محافظ جنوب سيناء خالد فودة، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، القنصل التجاري لسفارة الدنمارك، و"أحلام الباجوري" مساعد سفير الدنمارك.

وأشارت القنصل التجاري لسفارة الدنمارك إلى حضور وفد رفيع المستوى من بلادها برئاسة رئيس وزراء الدنمارك يضم أكثر من 200 سياسي، وأكثر من 50 من رؤساء كبرى الشركات الدنماركية ورجال الأعمال للمشاركة في مؤتمر تغير المناخ، موجهة دعوة لمحافظ جنوب سيناء لحضور حفل الاستقبال الذي سيتم يوم 12 نوفمبر خلال انعقاد المؤتمر بمركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول استيضاح بعض الاستفسارات والتساؤلات الخاصة باستضافة الوفود وتنقلاتهم داخل مدينة شرم الشيخ خلال فترة انعقاد المؤتمر.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (Cop 27)، خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر والذي يقام بمدينة شرم الشيخ ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا.