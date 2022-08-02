الفنان محمد رياض من بورسعيد: محمود ياسين كان صوت مصر فى كثير من الأعمال

بورسعيد - محمد عزام

قال الفنان محمد رياض، زوج الفنانة رانيا محمود ياسين، إن الراحل القدير محمود ياسين كان صوت مصر في كثير من الأعمال التي قام بها ، مضيفا أن محافظة بورسعيد قريبة إلى قلبه، ودائما ما يشارك في كل الفعاليات التي تقام على أرضها، خاصة الثقافية والفنية.

كما تمنت الفنانة رانيا محمود ياسين، المشاركة في عمل فني يحكي تاريخ بورسعيد تلك المدينة الباسلة التي لها باع كبير في الوطنية والحفاظ على أرض الوطن وحماتها، مؤكدة أنها سعيدة بتكريم والدها في معرض الكتاب، هذا سبب تواجدها اليوم بندوة لحكاية تاريخ والدها الفنان القدير الراحل محمود ياسين على هامش معرض الكتاب بدورته الخامسة في محافظة بورسعيد.

وشاركت الفنانة رانيا محمود ياسين والفنان محمد رياض والفنان عمرو محمود ياسين ونجله الفنان محمود، أمس الاثنين، في ندوة للحديث عن الفنان محمود ياسين الإنسان، وكواليس حياته.

استقبل أهالي محافظة بورسعيد أسرة الفنان البورسعيدي الراحل بحفاوة بالغة، مؤكدين على عشقهم لفتى الشاشة الأول محمود ياسين، مؤكدين علي حبهم للفنان وأسرته باعتبارهم أبناء محافظة بورسعيد.

وأكدت رانيا محمود ياسين، أن والدها كان محبًا لبورسعيد وشعبها، وكان دائم الحديث عن جمال المدينة، وطفولته بها، كما أنه كان محبًا لوطنه، وكان يحرص على المشاركة في كل احتفالات بورسعيد.

وتحدث عمرو محمود ياسين عن رسالة والده، والتي كانت تتحدث عن الإخلاص والوفاء، مشيرًا إلى أن وفاءه لبورسعيد نابع من المبادئ التي كان يدافع عنها، وكذلك إخلاصه لبلده وأهله.