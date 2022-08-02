الغرفة التجارية بالإسماعيلية تناقش معرض أهلا مدارس 2022

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة، برئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة كافة الأعمال المستجدة، والتى تهم المواطنين والتجار، بحضور إبراهيم خميرة والمهندس مصطفى أبو حديد، وجلال الطاهر سكرتير عام الغرفة، وإيهاب زهدي الأمين المساعد لصندوق الغرفة، سيد الكرسلي رئيس الشعب، محمد السيد مدير عام الغرفة.

ناقش رئيس الغرفة التجارية، خلال الاجتماع، الاستعدادات لمعرض اهلا مدارس 2022 ، مؤكدا على سرعة التنسيق مع الجهات المعنية، والتجار بأسعار مخفضة.

كما تابع المهندس أحمد عثمان، أعمال المعارض الدائمة بالمحافظة، مشيرا بضرورة استمرار المتابعة من جانب الغرفة التجارية وشعبتي المواد الغذائية والخضروات، لعدم المغالاة في الأسعار ، واتخاذ اللازم ضد التجار المخالفة، والتأكيد على عرض المنتجات بجودة عالية.

وفي ختام الاجتماع، تم توقيع بروتوكول تعاون فيما بين الغرفة التجارية و أحد مراكز الأشعة الكبرى بالإسماعيلية، لخدمة منتسبي الغرفة ، والتي يزيد عددهم عن 70000 عضو ، بخصم 20% على كافة الإشاعات والتحاليل بالمركز.