العثور على جثمان مسن داخل منزله فى حالة تعفن بالدقهلية

فريق المحافظات

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على مسن متوفى داخل منزله بمنطقة المجزر بمدينة المنصورة، وجثته في حالة تعفن وتنبعث منها رائحة كريهة.



وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة المجزر، بانبعاث رائحة كريهة من منزل جارهم الكائن بشارع العدالة.



وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الأول، ووجود جثمان المستأجر ويدعى "رشاد.ع.ال.م" 74 سنة - بالمعاش، مسجى على أريكة الصالة، ويرتدي ملابسه كاملة، ولا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية.



كما تبين سلامة جميع الأبواب والنوافذ، وبسؤال نجل شقيقته "محمـد.خ.ع" 44 سنة، مقيم دائرة مركز ديرب نجم، أقر بأن خاله يقـيم بمفرده، ويعاني مـن أمراض الشيخوخة والسكري، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ولا يشتبه في الوفاة جنائيًا.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة تولت التحقيقات، وأمرت بنقل جثمان المتوفى إلى المستشفى.