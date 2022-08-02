الصين تدفع بمقاتلات وسفن حربية قرب "خط الوسط" الفاصل مع تايوان

وكالات

حلقت طائرات حربية صينية عدة بالقرب من "خط الوسط" الذي يفصل الصين وتايوان في المضيق البحري، صباح الثلاثاء، فيما بقيت سفن حربية صينية قريبة من هذا الخط.



وتأتي هذه التطورات مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، بعد أنباء عن استعداد رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لزيارة تايوان، الثلاثاء، وهو ما اعتبرته الصين تدخلاً في شؤونها الداخلية، إذ تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزء من أراضيها.