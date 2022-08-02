اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصين تدفع بمقاتلات وسفن حربية قرب "خط الوسط" الفاصل مع تايوان

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:28 ص
الصين تدفع بمقاتلات وسفن حربية قرب "خط الوسط" الفاصل مع تايوان تايوان - أرشيفية
وكالات

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حلقت طائرات حربية صينية عدة بالقرب من "خط الوسط" الذي يفصل الصين وتايوان في المضيق البحري، صباح الثلاثاء، فيما بقيت سفن حربية صينية قريبة من هذا الخط.

وتأتي هذه التطورات مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، بعد أنباء عن استعداد رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لزيارة تايوان، الثلاثاء، وهو ما اعتبرته الصين تدخلاً في شؤونها الداخلية، إذ تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزء من أراضيها.


الصين

تايوان

الصين وتايوان

نانسي بيلوسى

أمريكا

زيارة بيلوسي لتايوان



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