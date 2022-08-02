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الصين: أى محاولات لتقليد نموذج الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستقوض استقرار المنطقة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 11:50 م
الصين: أى محاولات لتقليد نموذج الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستقوض استقرار المنطقة الناتو
كتب أحمد عرفة

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حذر المدير العام لإدارة الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية فو تسونج من تشكيل أحلاف على غرار الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لغرض نشر الترسانات النووية هناك، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المدير العام لإدارة الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية، إن أى محاولات لتقليد نموذج الناتو لنشر الأسلحة النووية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستقوض استقرار المنطقة.

وأوضح المدير العام لإدارة الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية أن تلك المحاولات ستواجه تصديا حازما من قبل دول المنطقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المضادة في حال الضرورة.

 


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