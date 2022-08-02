اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:34 م
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الرى تنتهى من تعويم باخرة "شحطت" بأسوان لعدم التزام قائدها بالمسار الملاحى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:01 م
الرى تنتهى من تعويم باخرة "شحطت" بأسوان لعدم التزام قائدها بالمسار الملاحى وزير الرى
كتبت أسماء نصار

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انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تعويم الباخرة السياحية التي شحطت أمام نادي التجديف بمحافظة أسوان، وذلك باستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل.
 
أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أنه جارى إستكمال الإجراءات القانونية مع الشركة مالكة الباخرة، نظرا لعدم التزام قائد الباخرة بالمسار الملاحي المحدد ، والذى أدى لشحوط الباخرة.
 
ويعنى شحوط المراكب أنها علقت أو بمسمى آخر "غرزت"، مثلما يحدث للسيارة التى تعلق فى الرمال ولا تستطيع الحركة.
 

نهر النيل

اسوان

المراكب السياحية

حماية النيل



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