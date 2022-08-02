الرى تنتهى من تعويم باخرة "شحطت" بأسوان لعدم التزام قائدها بالمسار الملاحى

كتبت أسماء نصار

انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تعويم الباخرة السياحية التي شحطت أمام نادي التجديف بمحافظة أسوان، وذلك باستخدام معدات الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل.

أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أنه جارى إستكمال الإجراءات القانونية مع الشركة مالكة الباخرة، نظرا لعدم التزام قائد الباخرة بالمسار الملاحي المحدد ، والذى أدى لشحوط الباخرة.

ويعنى شحوط المراكب أنها علقت أو بمسمى آخر "غرزت"، مثلما يحدث للسيارة التى تعلق فى الرمال ولا تستطيع الحركة.