اليوم السابع
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الرئيس السيسى يطلع على مستجدات إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بالمحلة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:31 م
الرئيس السيسى يطلع على مستجدات إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بالمحلة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستجدات إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بالمحلة، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي

الرئيس السيسي

المحلة

الغزل والنسيج

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