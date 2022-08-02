الرئيس السيسى يطلع على مستجدات إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بالمحلة

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستجدات إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بالمحلة، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
الرئيس السيسى يطلع على مستجدات إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بالمحلةالثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:31 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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