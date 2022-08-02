الرئيس السيسى يطلع على مستجدات إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بالمحلة

كتب محمد الجالى

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستجدات إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بالمحلة، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.