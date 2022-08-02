اليوم السابع
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الرئيس الأمريكى: سنواصل مراقبة تهديدات القاعدة من أى مكان أتت

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:52 ص
الرئيس الأمريكى: سنواصل مراقبة تهديدات القاعدة من أى مكان أتت بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه وافق على عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان أيمن الظواهري لدوره في عمليات إرهابية ضدنا.

وأضاف جو بايدن، في كلمة له، أن عملية اغتيال أيمن الظواهري تمت بدقة عالية، متابعا: سنواصل ملاحقة الإرهابيين حيثما وجدوا.

وتابع الرئيس الأمريكي: سنواصل مراقبة تهديدات القاعدة من أي مكان أتت، وقدمت وعدا للشعب الأمريكي بمواصلة مكافحة الإرهاب في أفغانستان وخارجها وهذا ما نفعله.

وقال جو بايدن، إنه بعد الاطلاع على المعلومات أعطيت الإذن بالقضاء على أيمن الظواهري، مشيرا إلى أن زعيم تنظيم القاعدة كان يختبئ مع أفراد من عائلته في كابل.

 


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