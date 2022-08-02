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الرئاسة الروسية: زيارة بيلوسى لتايوان تشكل استفزازا.. ونتضامن مع الصين

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:22 م
الرئاسة الروسية: زيارة بيلوسى لتايوان تشكل استفزازا.. ونتضامن مع الصين بيسكوف
كتب أحمد عرفة

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أكد ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين أن زيارة رئيسة النواب الأمريكي نانسى بيلوسي لتايوان تشكل استفزازا صرفا ويعلن تضامن روسيا المطلق مع الصين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق علق وزير الخارجية الصيني وانج يي، على وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان قائلا: "ستتخذ الصين بالتأكيد جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم كل العواقب يجب أن تتحملها الولايات المتحدة والقوى الانفصالية "استقلال تايوان"، وفق وسائل إعلام صينية.

من جانبها قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسى: زيارة وفدنا لتايوان تفي بالتزام أمريكا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة بالحياة في تايوان.


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