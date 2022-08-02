الرئاسة التايوانية: نأمل أن تؤدى زيارة بيلوسى لتعزيز الروابط مع واشنطن

كتب أحمد عرفة

قالت الرئاسة التايوانية، إنها تأمل أن تؤدي زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي لتعزيز الروابط مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الرئاسة التايوانية: الرئيسة تساي إنغ ون ستتناول طعام الغداء مع نانسى بيلوسي غدا.

وفى وقت سابق أعلن البيت الأبيض أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسى إلى تايوان ليست انتهاكاً لسيادة الصين.

وعلق وزير الخارجية الصيني وانج يي، على وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان قائلا: "ستتخذ الصين بالتأكيد جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم كل العواقب يجب أن تتحملها الولايات المتحدة والقوى الانفصالية "استقلال تايوان"، وفق وسائل إعلام صينية.



نانسى بيلوسى تصل تايوان



نانسى بيلوسى تصل تايوان



رئيسة مجلس النواب الأمريكي تصل تايوان



لحظة وصول طائرة نانسى بيلوسى تصل تايوان



نانسى بيلوسى تزور تايوان