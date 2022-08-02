اليوم السابع
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الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمدينة جنين

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 11:29 ص
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمدينة جنين الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، ما أدى إلى ترويع وإرهاب المواطنين الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، بما رافقه من ارتكاب جرائم أدت إلى استشهاد الفتى ضرار الكفريني (17 عاماً)، ووقوع عدد آخر من الإصابات واعتقال عدد آخر من المواطنين.

 

وأكدت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن الطريقة الهمجية التي تعاملت بها قوات الاحتلال مع المواطنين الفلسطينيين أثناء اعتقالهم تعبر عن مدى تفشي ثقافة العنف والكراهية والعنصرية في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومراكز صنع القرار وإصدار التعليمات والأوامر في دولة الاحتلال، وهي شكل آخر من أشكال التعامل الوحشي لقوات الاحتلال مع المواطنين الفلسطينيين، في استباحة غير مسبوقة لحياتهم.

 

وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لوقف حملات التصعيد الإسرائيلي، وإجبار دولة الاحتلال الكف عن ارتكاب الانتهاكات والجرائم واحترام الجهود الدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

 


مدينة جنين

الخارجية الفلسطينية

اسرائيل

فلسطين



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