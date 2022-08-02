الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمدينة جنين

وأكدت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن الطريقة الهمجية التي تعاملت بها قوات الاحتلال مع المواطنين الفلسطينيين أثناء اعتقالهم تعبر عن مدى تفشي ثقافة العنف والكراهية والعنصرية في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ومراكز صنع القرار وإصدار التعليمات والأوامر في دولة الاحتلال، وهي شكل آخر من أشكال التعامل الوحشي لقوات الاحتلال مع المواطنين الفلسطينيين، في استباحة غير مسبوقة لحياتهم.

وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لوقف حملات التصعيد الإسرائيلي، وإجبار دولة الاحتلال الكف عن ارتكاب الانتهاكات والجرائم واحترام الجهود الدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.