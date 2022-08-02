الحماية المدنية تسيطر على حريق دون إصابات فى أسوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، اليوم، من السيطرة على حريق نشب فى هيش ومخلفات على أحد الطرق دائرة مركز نصر النوبة بأسوان وذلك دون وقوع أى إصابات أو وفيات.

تلقت أجهزة الأمن بأسوان، إخطارًا يفيد نشوب حريق فى مخلفات ونبات الهيش والحشائش الجافة على جانبى طريق بلانة نصر النوبة بين كوبرى أبو سمبل وكوبرى أبو سمبل بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبوسمبل بدائرة مركز نصر النوبة، وانتقال قوة من الحماية المدنية لمكان البلاغ وتعاون رجال الوحدة المحلية وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية ونجحت قوات الحماية المدنية، فى السيطرة على الحريق ومنع امتداده.