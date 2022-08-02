الحكومة تنفق 194 مليار جنيه على مشروعات الموارد المائية والرى خلال 8 سنوات

كتبت أسماء امين

تعمل الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع الموارد المائية والرى، بحيث تهتم الدولة بتحقيق الأمن المائى وتوفير متطلبات الأمن الغذائى، وفق رؤية متكاملة، باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومى، حيث تتبنى الدولة الأمن القومى بمفهومه الشامل.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان حجم الاستثمارات ارتفع خلال 8 سنوات ليصل إلى 194 مليار جنيه، مقابل حوالى 27 مليار بمعدل نمو 619%،كما ارتفع الاستثمار العام السنوى الموجهة لهذه القطاعات من 4.8 مليار جنيه فى (13/2014)، إلى 45 مليار جنيه فى (21/2022)، بمعدل نمو بلغ حوالى 838%.

وحول استثمارات قِطَاع الـموارد الـمائيّة وَالرَّى بخطة عام (22/2023) أوضح التقرير انها بلغت حوالى 17 مليار جنَيه.

عن المشروعات التى تم تنفيذها:

1-مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع والـمُستهدف نَهْو تَنْفِيذ الـمرحلة الْأُولَى مِنْهُ بأطوال تُناهز 5800 كِيلُومِتر بِنِهَايَة عَام الخِطّة

1- مَشْرُوع نقل الـمياه الـمُنتَجة من محطّة مُعالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضى الـمُخطّط زراعتُها بشمال ووسط سيناء،

2- استكمال أعمال البنية الأساسيّة بمشروع تنمية جنوب الوادى بتُوشكى

3- استكمال مشروع الرى الحقلي.

أهم البرامج والمُبادرات التى تم تنفيذها:

1-ترشيد استخدام الموارد المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى، إذ يعد المشروع القومى لتأهيل الترع، أحد أهم المشروعات القومية الطموحة التى تنفذها الدولة حالياً، بهدف تعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، وكذا توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة حيث أن هذا المشروع من المشروعات كثيفة العمالة

2- تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 5242 كم فى مختلف المحافظات، وفرت أكثر من 3 مليون يومية عمل (مباشرة وغير مباشرة

1- الانتهاء من تأهيل مساقى أطوال تصل إلى 77 كم

2- تطبيق نظم الرى الحديث فى زمام1.4 مليون فدان فى الأراضى القديمة

3- تأهيل المنشآت المائية حيث تم تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها، بتكلفة تبلغ حوالى 526 مليون جنيه منذ عام 2016 وحتى عام 2021

4- إعادة استخدام المياه وقد تم الانتهاء من إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتى تعتبر المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بطاقة 5.6 مليون م٣/ يوم، وهى تضم 4 وحدات بتصرف 1.40 مليون م٣/ يوم/ وحدة.

الاستغلال الأمثل لمياه مصرف بحر البقر ونقلها لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء:

1- الانتهاء من تنفيذ 3 قناطر هى (قنطرة الحجز الرئيسية على مصرف بحر البقر - قنطرة الفم على المسار الجديد - قنطرة الحجز ومنشأ السقوط على المسار الجديد)

2- يتم تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء، بطول 105 كم

3- إنشاء 18 محطة رفع.

الصرف الزراعي

1- الانتهاء من إنشاء وتوسعة مصارف عامة ومكشوفة فى زمام 8.4 مليون فدان

2- تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام 6 ملايين فدان (72% بالوجه البحرى، و28% بالوجه القبلي)

3- تم الانتهاء من تنفيذ 11 محطة رفع هى (رفع الحارس - صرف سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - الكيلو (57) بتوشكى - طابيه العبد – قوته - السلسلة الجديدة - الغرق السلطانى 1 و2 - بنى صالح - دير السنقورية - تل العمارنة 1 و2)، ويستفيد منها 470 ألف فدان.

4- حماية الشواطئ وذلك فى إطار الجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية لشواطئ بأطوال 210 كم، علاوة على مواجهة السيول والتقلبات الجوية الحادة حيث تم إنشاء 1500 منشأة للحماية من أخطار السيول.

تحسين نوعيه المياه بمصرف كيتشنر:

1- تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، فى زمام 588 ألف فدان، بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحى والبيئى، ويبلغ عدد المستفيدين حوالى 2.4 مليون مواطن، فى 3 محافظات (الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ

2- إزالة التعديات على المجارى المائية: تم إزالة أكثر من 58 ألف تعد بمساحة حوالى 8.4 مليون متر مربع.

دور قطاع الرى فى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة":

1- تبطين وتأهيل 3213 كيلو متر الترع، لخدمة أهالى 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وخلال العام المالى 21/2022 (فقط)

2- صرف نحو 3 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات تبطين وتأهيل الترع ضمن مبادرة "حياة كريمة".