اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:55 م
أكرم القصاص
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الحكومة الصومالية الجديدة تضم 25 وزيرًا.. واستحداث وزارة البيئة وتغير المناخ

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:43 م
الحكومة الصومالية الجديدة تضم 25 وزيرًا.. واستحداث وزارة البيئة وتغير المناخ رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري
أ ش أ

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ذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن حكومة رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الجديدة تضم 25 وزيرًا، بالإضافة إلى وزراء دولة، ونواب وزير.


وأشارت الوكالة الصومالية إلى أن التشكيل الوزاري الجديد يضم وزراء سابقون وسياسيون بارزون، كما احتفظ بعضهم بمنصبهم في حكومة محمد حسين روبلي.


وأوضحت أنه تم استحداث وزارة جديدة هي وزراة البيئة وتغير المناخ، كما تم إلغاء وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث الطبيعية، فيما تم دمج وزارتي العدل والدستور لتكون وزارة واحدة.


ومن المتوقع أن يعرض تشكيلة الحكومة الجديدة على أعضاء البرلمان الفيدرالي لنيل الثقة خلال الأيام المقبلة.


وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد كلف، في يونيو الماضي، حمزة عبدي بري بتشكيل الحكومة الجديدة.


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