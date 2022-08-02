الجيزة ترفع 500 طن مخلفات بميت شماس بمركز أبو النمرس

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعددًا من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة.

وفي ذلك الإطار وفور رصد محافظة الجيزة تراكم للمخلفات و الرتش بقرية ميت شماس بمركز ومدينة أبو النمرس نتيجه لبعض السلوكيات الخاطئة وتسببت في إعاقه حركة سير المواطنين، كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بتوجيه فرق نظافة لرفع كافة المخلفات والرتش والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار اليها وتمهيد الطريق أمام الحركة مع المتابعه الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجدداً وذلك في اطار جهود محافظة الجيزة لتحسين مستوي النظافة .

و أسفرت الحملات عن رفع 500 طن مخلفات رتش متراكمة وذلك من خلال 20 نقله بالمعدات لرفع كفاءة النظافة بشارع المسجد الكبير بقرية ميت شماس بالمنوات بمركز ومدينة ابوالنمرس وذلك في استجابه لشكاوي المواطنين .

و أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية تتعامل مع شكاوى المواطنين بشكل فورى وسريع من خلال رصد الشكوى والتعامل معها على أرض الواقع والعمل على حلها بالشكل الأمثل وذلك فى مختلف القطاعات التى تهم المواطن .

ووجه "المحافظ"، رئيس مركز ومدينة ابو النمرس بالمتابعة الدورية للمنطقة لضمان عدم تراكم المخلفات مجددًا ورفع كفاءة النظافة بها بشكل دورى.

ووجه راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم .