اليوم السابع
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الجنايات تعاقب سائقا بالمؤبد.. عذب زوجته أمام أبنائها حتى الموت بإمبابة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 06:41 م
الجنايات تعاقب سائقا بالمؤبد.. عذب زوجته أمام أبنائها حتى الموت بإمبابة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، سائق ميكروباص بالسجن المؤبد بتهمة تعذيب زوجته حتى الموت بمنطقة إمبابة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم قتل زوجته عمدا بعد نشوب مشادة كلامية بينهما فقام بتكبيل يديها وقدميها بالحبل وتعدى عليها ضربا مستخدما عصا أمام أطفالها حتى لفظت أنفساها الأخيرة.

اعترف المتهم سيد. م، فى التحقيقات بـ قتل زوجته المجني عليها بعد خلافات بينهما، بسبب تعاطي مواد مخدرة، وكشفت مناظرة النيابة العامة، أن الجثة لسيدة فى العقد الثالث من عمرها، وترتدي ملابسها وتوثيقها بالجبال بها آثار تعذيب.

وتابعت المناظرة، أنه بتوقيع الكشف الظاهري عليها تبين إصابة المجنى عليها بسحجات نزيف من الأنف إثر ضربات على رأس وفي مناطق متفرقة من الجسد، وتحديدًا منطقتي الصدر والذراعين والرأس.

أصدرت النيابة العامة قرارا بتشريح جثمان المجني عليها وطلبت تقرير الطب الشرعي؛ لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم إمبابة بلاغا يفيد في وجود جثة ربة منزل تدعى أية ج، وبانتقال رجال المباحث تبين وجود جثة سيدة داخل شقتها بالمنيرة موثقة بالحبال وبجانبها عصا.

وبعمل التحريات تبين أن وراء تلك الواقعة زوج المجني عليها بسبب الخلافات دائما، وتم إعداد الأكمنة تم ضبط المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات وأحالت المتهم محبوسا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لتصدر حكمها المتقدم.


الجنايات

جرائم القتل

امن الجيزة

مباحث الجيزة

قسم إمبابة

محكمة جنايات الجيزة



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