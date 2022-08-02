الجزائر تسجل 92 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

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سجلت الجزائر، اليوم الاثنين، 92 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في الوقت الذي لم يتم فيه رصد أي حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان اليوم - أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ (كوفيد 19) ارتفع إلى 267 ألفا و546 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 179 ألفا و534 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.



وأوصت "الصحة الجزائرية" مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس "كورونا" عبر كامل الأراضي الجزائرية، مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.